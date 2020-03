Cuarentena y sin gasolina: caraqueños hacen milagros para conseguir combustible (Video y escasez)

La escasez de gasolina se ha pronunciado en Caracas a causa de la llegada de la epidemia del Covid-19, a pesar de que el Ejecutivo nacional ha decretado la cuarentena preventiva en todo el país.

Caracas, prácticamente la única ciudad del país que no tenía problemas para surtir gasolina en las estaciones de servicio, se está quedando sin gasolina. Así lo demuestran las kilométricas colas en las estaciones que venden combustible, en donde los ciudadanos pueden perder hasta tres horas al día.

Jesús Pérez, quien se encontraba en la estación de servicio de Los Ruices, detalló que este lugar lleva «tres días seco».

«Desde hace tres días no viene nadie porque no hay gasolina. Eso afecta no solo a los carros particulares, también al transporte público, que se queda sin poder trabajar, y más ahora que no hay Metro», señala Pérez.

En el centro de la ciudad, específicamente en San Martín, logramos encontrar una estación de servicio. Sin embargo, el límite de espera para ser atendido es de hasta tres horas.

Roberto Balasarte, quien se encontraba haciendo la kilométrica cola para surtir su vehículo de gasolina, lamentó que esta situación pase en un país petrolero.

«Es lamentable pero es así; estamos sin gasolina, en plena crisis con el Covid-19», denunció Balasarte.

No hay prioridades

A pesar de la escasez de combustible,

Desde el pasado domingo Nicolás Maduro decretó la alerta en todo el país y llamó a la civilización a cumplir la «cuarentena colectiva».Instó a los venezolanos a no salir de sus casas, a menos de que fuera extremadamente necesario.

En Venezuela ya hay 42 casos oficiales de coronavirus, según información oficial del Ejecutivo nacional. Sin embargo, cada día desde el pasado domingo aumenta exponencialmente la cifra.