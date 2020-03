El actor Idris Elba dio positivo a la prueba del coronavirus

Este lunes el actor de televisión, cine y teatro Idris Elba, se realizó la prueba para diagnosticar el coronavirus (COVID-19) el cual dio positivo.

Idris Elba, lo anunció en su cuenta de Twitter, donde asegura que está estable, sin síntomas hasta el momento, afirmando que él y su familia se encuentran aislados para evitar propagar más la enfermedad del virus.

«Esta mañana he dado positivo para Covid 19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero han sido aislados desde que me enteré de mi posible exposición al virus», escribió en su post.

Hizo un llamado a todos sus seguidores a guardar la calma y quedarse en sus hogares para evitar la expansión o el contagio. «Quédate en casa y sé pragmático. Te mantendré informado sobre cómo estoy haciendo No hay pánico».

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) 16 de marzo de 2020