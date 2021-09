¿El fin de las mascarillas de tela? La razón por la que aerolíneas y gobiernos las están prohibiendo

Las mascarillas de tela, un elemento básico de la pandemia, ahora están prohibidas en algunas aerolíneas y en espacios públicos en Alemania y Austria. Debido a que no existen estándares que guíen su eficacia.

Las máscaras de tela se han convertido en un elemento básico de nuestras vidas pandémicas. En los primeros días de COVID-19, seguimos tutoriales en línea para coser máscaras de camisetas viejas. Pronto, empresas de todo tipo, desde Old Navy hasta el diseñador Christian Siriano, inundaron el mercado con máscaras, para que pudiéramos tener un alijo a la mano cada vez que saliéramos por la puerta. Pero la era de las máscaras de tela puede estar llegando a su fin.

En primer lugar, no cumplen con el grado médico

A medida que COVID-19 continúa aumentando, acelerado por la variante delta, varios gobiernos y empresas europeos están prohibiendo las máscaras de tela, argumentando que no son tan efectivas como las máscaras médicas en medio del brote actual. En cambio, están exigiendo máscaras de grado médico. Aún no está claro si las empresas estadounidenses seguirán su ejemplo, pero podría valer la pena prepararse para esa eventualidad. Principalmente para comprender la diferencia entre las máscaras médicas y de tela, y averiguar dónde comprar las máscaras médicas.

Muchas aerolíneas ahora prohíben las máscaras de tela en los vuelos. La semana pasada, Finnair fue el último en adoptar esta política, uniéndose a Air France, Lufthansa, Swissair, Croatia Airlines y LATAM Airlines. Esto para anunciar que los pasajeros no podrán usar máscaras de tela en los vuelos. ¿La razón? "Las máscaras de tela son un poco menos eficaces para proteger a las personas de las infecciones que las máscaras quirúrgicas", según la declaración de Finnair. Ahora, todas estas aerolíneas solo permiten máscaras N95, máscaras quirúrgicas y respiradores que no tienen válvulas de escape.

A principios de 2021, los países europeos comenzaron a recomendar el uso de máscaras médicas, a medida que comenzaron a propagarse más cepas transmisibles del coronavirus, como la variante alfa (o británica).

En Francia, el gobierno hizo obligatorio el uso de máscaras en público y recomendó que los ciudadanos solo usaran máscaras quirúrgicas desechables o máscaras N95.

En Alemania y Austria, los gobiernos exigieron que los ciudadanos usen caretas filtrantes (FFP), un estándar europeo que ofrece un sistema de filtración similar al N95, en el transporte público, en los lugares de trabajo y en las tiendas. En su anuncio, el gobierno alemán dijo que las mascarillas médicas ofrecen al usuario más protección que las mascarillas de tela. Debido a que "no están sujetas a ningún estándar en cuanto a su eficacia".

Aquí en los Estados Unidos, incluso a la luz de la variante delta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aún disuaden a los estadounidenses de usar máscaras N95, diciendo que deberían tener prioridad para los trabajadores de la salud. Pero algunas organizaciones están animando a las personas a utilizar máscaras de grado médico. Algunos sistemas de salud , por ejemplo, les darán a los pacientes una mascarilla quirúrgica desechable a su llegada si la mascarilla con la que vinieron "no se ajusta correctamente o no brinda la cantidad adecuada de protección". También vale la pena señalar que la guía de los CDC ha cambiado varias veces a lo largo de la pandemia, y es posible que la agencia eventualmente siga el ejemplo de Europa al recomendar más mascarillas protectoras de grado médico.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS MÁSCARAS DE TELA Y LAS DE USO MÉDICO?

El COVID-19 se puede propagar a través de gotitas o partículas en aerosol que las personas infectadas emiten cuando estornudan, tosen, hablan o respiran. Todas las máscaras, cuando se usan correctamente, están diseñadas para atrapar las gotas que escapan de la nariz y la boca del usuario, lo que puede proteger a otras personas en las cercanías. El Dr. Christian L'Orange, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Colorado cuyo laboratorio se enfoca en medir la efectividad de las máscaras, señala que si todos en una comunidad usaran una máscara, frenaría la propagación de la enfermedad. "Todo lo que podemos hacer para disminuir la carga viral total y la propagación es beneficioso", dice.

La diferencia entre las mascarillas de tela y las máscaras de grado médico es la cantidad de protección que ofrecen al usuario cuando inhalan partículas.

Comparamos la efectividad de los tipos de mascarillas

Las máscaras N95, por ejemplo, evitan la entrada de al menos el 95% de las partículas en el aire. En una prueba realizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se descubrió que las mascarillas quirúrgicas proporcionan una filtración del 71,5%, pero solo cuando se ajustan con lazos que proporcionan un ajuste perfecto en la cara. Las mascarillas quirúrgicas con orejeras solo ofrecieron un 38,1% de filtración.

Dado que las mascarillas de tela vienen en una amplia gama de materiales y diseños, es difícil hacer generalizaciones sobre su efectividad. La EPA descubrió que una máscara de algodón tejido de tres capas bloqueaba el 26,5% de las partículas y una máscara de nailon de dos capas con un filtro y un puente nasal de metal bloqueaba el 79%.

Otras máscaras cayeron en algún punto intermedio. Los investigadores encontraron que crear un mejor sellado alrededor de la cara del usuario apretando las orejeras, por ejemplo, podría mejorar la capacidad de filtración de una máscara de tela entre un 60,3% y un 80,2%. “Las mascarillas de tela más efectivas están hechas de materiales de tejido apretado y tienen un sello hermético en la cara”, dice L'Orange.

Las mascarillas de tela no siguen un estándar

Sin embargo, el problema es que, a diferencia de las máscaras médicas, la mayoría de las máscaras de tela en el mercado no están diseñadas ni probadas para garantizar que funcionen a un nivel constante.

Si está usando una máscara de tela que no cumple con los estándares aprobados por los CDC , no hay forma de saber si la que está usando en particular ofrece una protección sólida o no. Es por eso que las organizaciones han decidido prohibirlos en favor de las máscaras quirúrgicas o N95, que están sujetas a regulaciones gubernamentales.

Si se encuentra en una situación en la que tiene que comprar una máscara médica, L'Orange dice que vale la pena investigar un poco. El mercado ahora está inundado de diferentes marcas que venden máscaras que afirman ser de grado médico. Pero algunas son falsificaciones que no brindan una protección sólida.

Si está comprando un N95, L'Orange recomienda verificar la lista de fabricantes aprobados de N95 de los CDC para asegurarse de que está obteniendo un producto auténtico. Cuando se trata de mascarillas quirúrgicas, debe elegir una que haya sido revisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Por ejemplo, DemeTECH y BYD Care.

Las mascarillas quirúrgicas están aprobadas por la FDA y han demostrado una eficiencia de filtración del 98% para partículas de 0,1 micrones de diámetro. Pero recuerde: estas máscaras deben usarse correctamente, ajustadas cerca de la cara sin espacios, para protegerlo realmente.