El ranking de países en América que han aplicado vacunas contra el COVID-19: conoce la posición de Venezuela

Entre diciembre del año pasado y lo que va de marzo de 2021 se aplicaron 312 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 alrededor del mundo. Si bien la campaña está muy por debajo de los compromisos asumidos por los laboratorios, se está acelerando en las últimas semanas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó el pasado martes sus perspectivas de crecimiento para la mayor parte de los países del G20 citando como una de las principales razones la recuperación de las campañas de inmunización. El organismo prevé que la actividad mundial progrese este año 5,6%, lo que significa 1,4 puntos porcentuales más de lo que había anticipado en diciembre.

El 18 de febrero comenzó la vacunación en Venezuela. Entre el 13 de febrero y el 6 de marzo arribaron 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que representan el 2% del total de 10 millones acordadas inicialmente en diciembre entre Caracas y Moscú.

De acuerdo al mapa de vacunación del continente americano publicado por Our World in Data, Venezuela se ubica en el último lugar.

Si se mira la competencia entre los laboratorios, por ahora solo hay seis vacunas ampliamente distribuidas por el mundo, y hay una que lleva la ventaja: la de Pfizer/BioNTech, que está siendo aplicada en 69 países. La colaboración entre el gigante estadounidense de la industria farmacéutica y el laboratorio alemán superó las expectativas, al punto de posicionarse como la vacuna más demandada.

Asimismo, en segundo lugar está la vacuna de AstraZeneca, la firma de capitales británicos y suecos, que está presente en 62 países. La fórmula desarrollada en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford comenzó como el proyecto más prometedor, pero enfrentó serias dificultades que afectaron su prestigio y su distribución.

En tercer lugar está la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna, presente en 30 países. En cuarto lugar, con distribución en 18 países, están la rusa Sputnik V, del Centro Nacional Gamaleya; y la del laboratorio chino Sinopharm. Otra vacuna del gigante asiático está en el sexto lugar: Sinovac, que está siendo aplicada en 12 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometió a garantizar vacunas contra el COVID-19 para Venezuela a través del mecanismo Covax, así lo anunció su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado 27 de marzo.

"La OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Covax se comprometen a garantizar y acelerar el flujo de vacunas a Venezuela y a todos los países, para que los grupos prioritarios puedan vacunarse lo más pronto posible", dijo Adhanom a través de su cuenta en Twitter.

Gracias, Vice-President @DRodriguez_en for a constructive call on #Venezuela’s need for #COVID19 vaccines. @WHO, @pahowho & #COVAX are committed to ensuring & accelerating the flow of vaccines to 🇻🇪 & all countries, so that priority groups can be vaccinated A.S.A.P. #VaccinEquity

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 27, 2021