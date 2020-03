Escuelas rurales en Guayana no pueden dar clases virtuales: contingencia por coronavirus (Video y alerta)

Hasta el mediodía de este viernes, en las escuelas públicas de Ciudad Guayana desconocían sobre la suspensión de clases, como medida de prevención por la confirmación de dos casos positivos de coronavirus en Venezuela.

Desde hace por lo menos dos semanas, la agenda académica incluía obligatoriamente todo el tema de prevención del coronavirus, incluyendo charlas y dramatizaciones. Aunque los alumnos están empapados del tema, no están preparados para la continuidad del cronograma por redes sociales y demás vías electrónicas, como sugirió Nicolás Maduro.

«Lo digo por mi escuela que es rural. De darse suspensión de clases sería bastante difícil en área rural, donde padres no cuentan con internet, imagínate maestros mandando clases por internet y que los padres y alumnos no tienen cómo comunicarse. Por lo menos la mitad no tienen», señaló Jackelin Narváez, subdirectora de la escuela Antonio José de Sucre.

Isnarvis Carrasquel, coordinadora pedagógica de la escuela Alejandro Otero, en San Félix, manifestó que no cuentan con internet para, en dado caso, aplicar esa medida.

«La directora nos mandó a planificar y tener todo al día con los niños por si suspendían las clases», destacó.

En esta escuela ya habían tomado la previsión de suspender las actividades deportivas y culturales de la semana aniversaria. Asimismo, recomendó a alumnos con gripe no asistir a la escuela.