Estado de Nueva York supera los 100 casos de infectados por coronavirus

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el número de contagios de COVID-19 se elevó a 105 en esta región.

Cuomo pidió al Gobierno Federal que autorice a los laboratorios privados realizar análisis para aumentar la capacidad de detección del coronavirus, afirmó la agencia EFE.

El mayor número de personas enfermas se registraron en el condado de Westchester (82), situado al norte de la ciudad de Nueva York, donde, hasta el momento, 12 personas dieron positivo en las pruebas.

UPDATE: There are 16 additional confirmed cases of #Coronavirus in NYS, bringing total to 105.

Westchester: 82

NYC: 12

Nassau: 5

Rockland: 2

Saratoga: 2

Suffolk: 1

Ulster: 1

We’re testing aggressively & we are seeing the number of confirmed cases go up as expected.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 8, 2020