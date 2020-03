Huniades Urbina: «El Estado debe velar por la salud infantil ante una posible llegada del coronavirus» (Video)

Huniades Urbina, presidente de la Sociedad venezolana de pediatría , comentó este miércoles como está actuando el Ministerio de Salud ante una posible llegada del coronavirus al país.

«Nos informan que en teoría hay controles en los puertos y aeropuertos, vimos un colega que llegó del extranjero y no le hicieron mayor control», comentó.

«Hay pacientes que están llegando o hay pacientes que no tienen síntomas pero están contaminando porque ya tiene el virus circulando».

«Hay que afianzar las medidas de despistaje a nivel de puertos y aeropuertos. En los hospitales deberían saber como hacer los triajes por separado con los pacientes con algún síntoma», manifestó.

«No esperar que aparezca el primer caso, una vez que aparece un caso ya hay detrás 16 personas contaminadas. Le exigimos al ministerio que sea más claro, más activos y que informen a los médicos», enfatizó.

«Yo hice una encuesta entre los 36 residentes de post grado de Pediatria de Caracas, el 88% no sabia que existe un protocolo dictado por el ministerio. El 88% me dijo que no hay información en sus hospitales», puntualizó.

En cuanto al riesgo que corre los niños ante la posible llegada del coronavirus, y como debe actuar el Estado el Dr. Urbina hizo énfasis en que, el Estado debe velar por la salud infantil. «Tener una cobertura vacunal suficiente, la OMS habla de un 90% a 95%».

«El ministro de la Salud informó que había un 95% de cobertura vacunal, cuando una revisa las paginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud, nos damos cuenta que apenas llegamos al 48%» agregó el especialista.

«No es que tengamos vacunas en contra del virus, pero las vacunas tiene menos posibilidades de enfermarse, pues su sistema inmunológico esta reforzado», concluyó.