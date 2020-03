¡Ironía! La nueva producción de The Walking Dead es retrasada por la pandemia

The Walking Dead: World Beyond, la nueva producción del Universo de TWD, fue atrasada en su fecha de lanzamiento debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.

El mundo de The Walking presenta una sociedad devastada por un virus y la producción de este proyecto ha sido una víctima más del coronavirus; AMC anunció a través de sus medios que World Beyond se corrió de su estreno este 12 de abril para «más adelante este año».

«Dadas las circunstancias actuales, hemos decido cambiar el estreno de nuestra nueva serie «The Walking Dead: World Beyond» para más adelante este año»; reza el comunicado emitido por la cadena de televisión. Con información de Entertaiment Weekly.

La pandemia zombie ha sido cancelada en todos sus shows; Fear The Walking Dead extendió su pausa por dos semanas más, mientras que la principal; The Walking Dead, que iba a comenzar a filmar su onceava temporada en mayo, ha tenido que atrasarse.

The Walking Dead: World Beyond is moving its premiere date from Sunday April 12th to later this year.

Follow us on @TWDWorldBeyond for updates. pic.twitter.com/3HCHHOIkyE

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 20, 2020