La enfermedad COVID-19 es una «pandemia», declaró el director Organización Mundial de la Salud.

Según afirma la agencia AFP, la organización denuncia que existen «niveles alarmantes de propagación e inacción» ante coronavirus.

«We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic»-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020