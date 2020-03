Este viernes 13 de marzo, el periodista Luis Olavarrieta entrevistó a Óscar Misle, educador y director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, conocidos como Cecodap.

En el desarrollo de la conversación Misle, quien es reconocido en la orientación sobre la conducta y el manejo de las emociones de los niños, niñas y adolescente; puntualizó algunas recomendaciones para evitar que los niños caigan en ansiedad producto del miedo que pudieran experimentar al oír hablar del Covid-19.

El educador venezolano dirigió sus primeras recomendaciones a los padres, señaló, que son ellos quienes deben identificar cómo están procesando todas las emociones que les genera saber que existe una pandemia y que además ha llegado al país.

«Frustración, rabia, impotencia, angustia, ansiedad» todas estas emociones pueden ser transmitidas a los hijos y afectarlos anímicamente, si los padres no saben ¿cómo hablar?, ¿qué decir? y ¿cuándo decirlo?, dijo el educador.

Misle recalcó que aunque los pequeños no hablen sobre el tema, no quiere decir que no les preocupe o que no sepan de la existencia de un virus que está cobrando vidas. «El que no hayan hecho la pregunta, no quiere decir que no sepan».

«Los niños están conscientes de lo que está pasando, ellos ven televisión, van a la escuela, conversan con sus familiares, los padres hablan delante de ellos y hacen comentarios».

Comentarios que según indicó el especialista, detonaran preguntas en los niños, son estas interrogantes las que no pueden dejarse a la imaginación o que sean contestadas de manera inadecuada.

«Con la suspensión de los clases los niños estarán más tiempo en casa y los padres deberán tener cuidado en el momento de hablar, debido a que ellos lo captan todo. No debemos dirigirnos a ellos para desahogarnos, recordemos, que no tienen la madurez para entendernos. Cada vez que el padre le habla a su hijo es para orientar, es para educar», Explicó.

No todos los niños reaccionan igual ante una información, hay que entender cuál es la sensibilidad que existe en cada uno, para poder comunicar de manera efectiva temas, como las medidas de higiene que evitan el contagio.

«Es importante que el niño sepa que tiene que tomar precauciones para prevenir la enfermedad, como lavarme las manos, taparme la boca con un pañuelo cuando estornudo o toso y lo más importante es que el padre pueda orientar con el ejemplo», aseveró.

Es bueno que los padres les recuerden a los niños casos familiares en los que se han superado algunas enfermedades, «siempre hay que darle la sensación de que esto va a pasar y que es importante el apoyo en la familia». Finalizó Misle.