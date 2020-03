Maria Corina Machado brindó palabras de apoyo al sector salud frente al coronavirus

Maria Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela, brindó este miércoles palabras en apoyo al sector salud venezolano frente a la pandemia por coronavirus que enfrenta el país.

La líder de oposición agradeció el esfuerzo que imprimen en su trabajo pese a que el sistema de salud venezolano está colapsado.

«A todos los trabajadores de salud de Venezuela quiero hacerles llegar el apoyo, el cariño y el respeto del pueblo venezolano… ustedes son nuestro orgullo y la esperanza de país en esta hora. Sabemos que no descansarán y que no se van arendir», dijo Machado.

Además aplaudió la loable labor de los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud aún con las circunstancias precarias de los hospitales en Venezuela; así mismo dijo los médicos y enfermeros son héroes que trabajan pese a los «salarios de hambre» que reciben.

«Durante años han sufrido la impotencia de no poder salvar vidas por falta de insumos, de servicios y de personal; y siguen allí cada día, con sueldos de hambre, arriesgando sus vidas en la peligrosidad de nuestros hospitales… Sabemos que no descansarán y que no se van a rendir».

Machado finalizó exhortando al pueblo venezolano a brindar ayuda a los médicos y demás trabajadores de la salud.

«Debemos escuchar y creer a nuestros médicos, ellos son la verdadera autoridad en estas horas», dijo.