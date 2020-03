El ministro de salud del régimen de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, afirmó que esperan que en cualquier momento pueda aparecer un caso de coronavirus en Venezuela.

«Por la velocidad como ha avanzado en las ultimas semanas estamos esperando que en cualquier momento aparezca un caso confirmado», señaló en una entrevista en Venezuela de Televisión.

Alvarado igualmente aseguró que en el país todavía no hay casos confirmados de Covid-19. «Un tema que como sabemos no ha llegado al país. Todavía no tenemos casos confirmados de coronavirus», apuntó.

Por otra parte, el ministró explicó que las medidas adoptadas por el cuestionado gobierno de Maduro son para evitar que la propagación. El líder del régimen declaró una emergencia de salud permanente, en la que suspendió los vuelos con Colombia y Europa y prohibió las manifestaciones públicas.

«Anuncia algunas medidas que son justamente para eso, que en el momento de parecer tengamos la preparación para que la propagación no sea importante y poderlo contener en el sitio donde aparezca», aseveró.

Asimismo, Alvarado dijo que «definitivamente» son las medidas masivas más importantes en la época republicana de Venezuela.