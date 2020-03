Para pasar la cuarentena: Assasin´s Creed Odissey estará gratis durante el fin de semana

Ante el confinamiento provocado por el coronavirus, las empresas aprovechan el tiempo de cuarentena para lanzar diversos modos de ocio; en el caso de Ubisoft, decidieron poner gratis Assasin´s Creed Odissey durante el fin de semana.

Del 19 al 22 de marzo podrán disfrutar de la Grecia Clásica en Playstation 4, Xbox One y PC a través de Uplay; en esta última aventura, encarnaremos a Alexios y Kassandra, descendientes del Rey Leónidas de Esparta, en una aventura épica en un impresionante mundo abierto recreado como en la época.

Quienes lo descarguen durante este fin de semana, podrán acceder a la skin de Ezio Romano de manera permanente.

Explore Ancient Greece for free this weekend with Assassin's Creed Odyssey. Play the award-winning Assassin's Creed title March 19 – 22. pic.twitter.com/BtG33dd3vo

