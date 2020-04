"Pase la cuarentena un día con 20 horas sin luz": Laidy Gómez a ministro del régimen (Video contundente)

La mandataria regional le propuso al Ministro de Energía Eléctrica de Maduro que pase la cuarentena encerrado en el Táchira, para que viva en carne propia la situación de angustia y desesperación de las familias que deben soportar hasta más de 20 horas sin el servicio eléctrico.

"Yo le quiero preguntar señor Ministro ¿cómo van hacer los muchachos para desarrollar un plan educativo desde la casa sin no cuentan con luz y por consiguiente no hay conexión a internet? o ¿cómo hacen las personas para comunicarse si cuando no hay energía las comunicaciones también colapsan?", acotó.

Dijo que la situación es cada día peor y que muchas poblaciones quedan aisladas y completamente incomunicadas por la falta de conectividad.

Destacó Gómez, que la crisis eléctrica impide tener a tiempo la información epidemiológica frente a la contingencia del coronavirus.

Recordó que la mayoría de las comunidades no cuentan con gas doméstico en sus hogares, lo que hace casi imposible poder preparar los alimentos.

"Ni las cocinas eléctricas ni las de gas funcionan y las madres están padeciendo no solo por la contingencia y la cuarentena sino también porque no tienen recursos para poder alimentar a sus hijos ni tampoco tienen alternativas para poder cocinar ante la falta de gas", añadió.

Rechazo que el Táchira sea el estado mas abandonado y castigado por el régimen en todos los sentidos.

Laidy Gómez apuntó, "los tachirenses estamos en la mejor disposición de cumplir las medidas de prevención y el resto de la recomendaciones, pero lamentablemente estamos viviendo la decadencia de padecer una cuarentena sin el servicio vital de la energía eléctrica o por lo menos tener un programa de contingencia más humano que garantice este servicio de manera eficiente".