¿Qué es el «brazo COVID», la misteriosa reacción que sufren algunos tras vacunarse con Moderna?

Luego de unos días de haber sido vacunadas, algunas personas presentan una erupción en su brazo que le provoca picazón, hinchazón de la piel e incluso bultos rojos o urticaria, reacciones que han recibido el nombre de «brazo COVID».

Mientras las campañas de vacunación avanzan en países donde ya disponen de dosis, el suministro de ellas viene acompañado de algunas dudas y efectos secundarios que, si bien eran esperados, unos sorprenden por su rareza.

El último efecto secundario observado entre las personas que recibieron la vacuna de Moderna es el llamado «brazo COVID». A pesar de ello, los médicos tratan de tranquilizar a la población, asegurando que la mancha que aparece en los brazos es una respuesta inofensiva del sistema inmunológico a la inyección que desaparece en una semana aproximadamente.

Al respecto, la doctora Esther Freeman, directora de dermatología de salud global en el Hospital General de Massachusetts, declaró: «Queremos tranquilizar a la gente, se trata de un fenómeno conocido. Tener una gran mancha roja en el brazo durante un par de días puede no ser divertido, pero la realidad es que no hay necesidad de entrar en pánico y no hay razón para no recibir la segunda dosis de la vacuna».

Oposiciones y advertencias

Paralelamente, una serie de documentos han surgido en las publicaciones científicas puntualizando en este fenómeno; de hecho un grupo de trabajo del Massachusetts General Hospital de Boston acaba de publicar un documento sobre un ensayo clínico de Fase III de la vacuna mRNA-1273.

En este facilitan información sobre las reacciones inmediatas en el lugar de la inyección, observadas en el 84,2% de los participantes después de la primera dosis.

El ensayo indica además que las reacciones retardadas en el lugar de la inyección (definidas como aquellas que iniciaron el día ocho o después) ocurrieron en el 0,8% después de la primera dosis y en el 0,2% después de la segunda. Estas reacciones incluyeron eritema, induración y dolor a la palpación. Las reacciones se resolvieron típicamente en los siguientes cuatro o cinco días.

Para leer el reportaje completo de Infobae pulse aquí