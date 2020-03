Quedateencasa: la emotiva campaña del Hospital General del Oeste

Personal de salud del Hospital General del Oeste Doctor José Gregorio Hernández; se unieron a la campaña contra el coronavirus «Quédate en casa»; así invitaron a los ciudadanos a cumplir la cuarentena y evitar la diseminación del virus que surgió en Wuhan.

«Nosotros también tenemos familia, pero no podemos en casa; no estamos de vacaciones, sé responsable y quédate en casa, porque yo no puedo. Lávate las manos, estamos dispuestos a todo por ti, ¿Nos ayudas? Cuídame que yo te cuido», rezaba el mensaje.

#18Mar | Personal de salud del Hospital General del Oeste Doctor José Gregorio Hernández; se unieron a la campaña contra el coronavirus "Quédate en casa"; así invitaron a los ciudadanos a cumplir la cuarentena y evitar la diseminación del virus que surgió en Wuhan | Cortesía pic.twitter.com/fRuVFxAdB2 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) March 18, 2020

El país entró en cuarentena nacional desde el pasado lunes 16 de marzo tras la confirmación de infectados por coronavirus en el país y el rápido aumento de los afectados.