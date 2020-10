Trump: "Los bloqueos europeos no están deteniendo el virus, pero están creando miseria, pobreza, sufrimiento y muerte"

"Los bloqueos europeos no están deteniendo el virus, pero están creando miseria, pobreza, sufrimiento y muerte. La gente está cansada. Ya no pueden hacerlo, están perdiendo sus negocios, están perdiendo sus trabajos", dijo el mandatario.

Varios países de Europa, incluidos Italia y Austria, informaron de un aumento significativo en el número de nuevos casos de coronavirus en los últimos días, lo que ha llevado a los Gobiernos a reintroducir cierres, toques de queda y otras medidas restrictivas.

"No. No les está yendo bien. Mira lo que está pasando. Queremos lo mejor para ellos, estamos en su equipo. Queremos trabajar con ellos, pero no lo están haciendo bien. Están subiendo a lo grande, se están cerrando, se están bloqueando. No estoy de acuerdo con eso porque nosotros nunca más vamos a cerrar", explicó.