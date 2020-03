El primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en conferencia de prensa desde la Casa Blanca que estiman que la pandemia del coronavirus podría extenderse hasta julio o agosto de este año en el territorio estadounidense.

Aunque señaló dos meses en específico, el Jefe de Estado de EEUU reconoció que el brote de Covid-19 podría durar más de lo esperado.

Trump señaló que el país pudiera estarse dirigiendo hacia una recesión económica a causa de la pandemia que calificó como «enemigo invisible».

El magnate estadounidense sostuvo que no planean un toque de quedan nacional por el momento; aún así no descartó la posibilidad de que este se implemente.

Trump además dio recomendaciones a los estadounidenses para minimizar el avance de la pandemia.

«Recomendamos trabajar y dar clases a los niños en casa en la medida de lo posible, evitar congreagrse en grupos de diez o más personas y evitar viajar si no es necesario», explicó.

Donal Trump añadió que deben tomar como medida de prevención no comer en bares, restaurantes o patios de comida; así mismo recomendó no visitar amigos o ancianatos si no es necesario, y también ir de compras sólo si es imprescindible.

Acotó que los ancianos o personas con patologías previas como afecciones pulmonares, del corazón o riñones, deberían quedarse en casa; refirió también que si hay una persona en casa infectada por coronavirus, quienes vivan con esa persona también deben permanecer en cuarentena.

Trump señaló que estas medidas deberán tmarse en cuenta por 15 días; aunque no descartó que pueda alargarse el plazo.

NEW: Pres. Trump outlines new guidelines for Americans, "including the young and healthy," including engaging in home education, avoiding gatherings of more than 10, avoiding discretionary travel, and avoiding bars, restaurants and food courts. https://t.co/DE3Gmeo5cQ pic.twitter.com/O4DRltS84s

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 16, 2020