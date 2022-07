Acribillaron a venezolana en plena calle de Ecuador, policía cree que fue por "diversión dantesca"

Una venezolana de 32 años identificada como Yorjany Carolina Aponte Martínez, fue asesinada el pasado 14 de julio en Ecuador.

Según el reporte policial, la víctima recibió seis tiros en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades.

La mujer fue interceptada por sujetos que iban en un carro mientras caminaba por la cooperativa Hogar de Nazareno, en la zona de La Florida Norte, en Ecuador.

Tras recibir los impactos de proyectil; el cuerpo de la venezolana quedó tendido en la calle. Ella portaba una cartera en la que llevaba artículos de aseo y ropa, indicó la policía.

Aunque los investigadores no hallaron ningún documento de identificación; horas más tarde fue reconocida por sus allegados, reseñó el medio Notitotal.

Funcionarios de los cuerpos de seguridad no descartan que el motivo de su asesinato fue por "diversión dantesca"; ya que la mujer parecía no tener problemas y no registra antecedentes penales en Ecuador.

VENEZOLANA HERIDA EN MEDIO DE UN TIROTEO QUE DEJÓ TRES MUERTOS EN ECUADOR, PRESUMEN VENGANZA

Lo que inició como una fiesta terminó en tragedia. Tres personas murieron el jueves, 14 de julio, durante un tiroteo en un local nocturno ubicado en el centro de la ciudad Guayaquil, en Ecuador.

Esa noche se celebraba el cumpleaños de un hombre identificado como Andrés Geovanny Contreras Garaicoa. Sin embargo, cerca de la medianoche dos hombres entraron al lugar tras agredir al guardia de seguridad y comenzaron a disparar contra el cumpleañero y sus amigos.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro de salud donde los médicos confirmaron la muerte de Contreras y de dos de sus amigos. Mientras que una mujer venezolana resultó herida en la espalda.

La policía de Ecuador se encuentra investigando el crimen, ya que aseguran que la víctima no tenía antecedentes.

La comisaria del distrito 9 de Octubre, Johana Romero, llegó a la zona a clausurar el local; ya que detalló que la acción se ejecutó por "falta de medidas de seguridad" en el local.

La salsoteca Cabo Rojeño, lugar donde ocurrieron los hechos, rechazó todo tipo de violencia y aseguró que se les escapa de las manos controlar este tipo de incidentes.

"Debido a los momentos críticos y violencia que vivimos diariamente en Guayaquil, el jueves 14 de julio hemos sido víctimas de un acto de sicariato dentro de nuestro establecimiento. Este hecho lamentable y ajeno al Cabo Rojeño se escapa de nuestras manos; al igual que los demás restaurantes, bares, y negocios que día a día abren sus puertas con la esperanza de seguir trabajando con normalidad, generando plazas de trabajo, pero también con miedo de la imparable ola de muertes violentas en Guayaquil", señaló la empresa en un comunicado.

Asimismo, el negocio enfatizó que tiene 39 de años de trayectoria, pero que durante todo ese tiempo "no se había presenciado un episodio de violencia criminal" dentro de su establecimiento, reseñó el medio Metro Ecuador.