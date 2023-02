''Necesito un día de paz'', asesinó a su madre enferma tras anunciarlo por las redes sociales

Una mujer argentina de 30 años asesinó a su madre enferma y luego llamó a las autoridades a confesar el terrible crimen, el cual habría realizado para poder «descansar», tras haberla cuidado por los últimos dos años. Pero lo más curioso es que la mujer lo había anunciado por redes sociales y había sido ignorada.

La víctima identificada como María Rosa Ravetti, de 59 años, se encontraba postrada en una cama con problemas de salud en su casa, ubicada sobre la calle Richier, de la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, donde ocurrió el asesinato.

La detenida responde al nombre de Celeste Rodríguez, quien fue trasladada a un Servicio Penitenciario de la ciudad de Córdoba e imputada del delito de “homicidio calificado por el vínculo”, tras su aprehensión.

LA MUJER LLAMÓ A LAS AUTORIDADES A CONFESAR SU CRIMEN

La propia mujer llamó al 911 para denunciar que había matado a su madre. Cuando los policías llegaron al lugar se encontraron con una mujer postrada en la cama y sin signos vitales.

En tanto, la hija de la víctima, que se encontraba en la casa, relató que estaba “cansada de las peleas con su madre y que la había asesinado colocándole una almohada en la cara”, con la cual la asfixió mortalmente.

Fuentes de la investigación agregaron que Rodríguez manifestó que por problemas de salud su mamá se encontraba postrada en la cama desde hace aproximadamente dos años, según reseñó el medio argentino Crónica.

Aún se esperan los resultados de la autopsia y de otros elementos hallados en la casa donde ocurrió el crimen.

MUJER ANTICIPÓ EL ASESINATO POR LAS REDES SOCIALES

Aunque el suceso sorprendió a los vecinos de la mencionada localidad argentina, las publicaciones en redes sociales de la imputada anticipaban en cierta forma el trágico desenlace.

De acuerdo a las publicaciones, Rodríguez estaba cansada de cuidar a su progenitora sin recibir ayuda de nadie.

«Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años«, comienza uno de los mensajes subió a su perfil de Facebook el pasado miércoles primero de febrero, día del asesinato.

Uno de los posteos de Celeste Rodríguez antes de matar a su madre. Foto Facebook. Uno de los posteos de Celeste Rodríguez antes de matar a su madre. Foto Facebook.

En el mismo posteo, la mujer afirmó: «Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa. no doy más. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy massss, nadie me ayuda. Estoy cansadaaaa. Por q mierda yo sola me tengo q ocupar de ella cuando tienen a mi hermano y la familia q la crio. Todos se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y sí, soy fuerte pero me cansó. Necesito descansar. Necesito un día de paz».

«Harta de promesas q no se cumplen. Qué hago? Dejo mi vida de lado de nuevo? Por alguien quien no me cuidó? Si esto es vivir, pues ya no quiero», señaló la ahora imputada.

Cuatro horas después del primer comunicado, publicó otro más corto pero mucho más fuerte: «Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios, perdoname».