Choque entre un autobús de pasajeros y un carro dejó un muerto y 11 heridos en La Guaira

Un choque entre un autobús de pasajeros y un carro particular la tarde del sábado 20 de julio dejó como resultado una joven muerta y 11 personas heridas, en un hecho que ocurrió en La Guaira, específicamente en la vía hacia Naiguatá.

De acuerdo a información de la periodista Lysaura Fuentes, la víctima mortal respondía al nombre de Samantha Rey Pacheco. Asimismo, se conoció que viajaba en el puesto del copiloto del auto, un Toyota modelo Corolla.

En ese sentido, informó en su cuenta de Twitter (X) que la unidad de transporte público cubría la ruta Naiguatá-Tanaguarena.

En cuanto a los heridos, explicó, recibieron ayuda en el sitio de parte de grupos de atención de emergencias. Posteriormente, los trasladaron al ambulatorio de Naiguatá y al Dr. José María Vargas de La Guaira.

¿QUÉ OCASIONÓ LA COLISIÓN?

No se supo qué fue lo que ocasionó la colisión entre el autobús de pasajeros y el vehículo particular. No obstante, según Fuentes, por ahora se manejan dos hipótesis.

«La primera es que presuntamente el conductor del Corolla se pasó de forma repentina al canal en el que circulaba la unidad de pasajeros. En este caso el chófer intentó maniobrar, pero se produjo el choque», narró.

La segunda versión, explicó, es que el conductor de la unidad de transporte «al parecer intentó sobrepasar a otro vehículo». Sin embargo, terminó colisionando de frente con el Toyota Corolla.

CHOQUE EN LA GUAJIRA

Este hecho es el segundo accidente de las últimas horas que involucra a un autobús. El primero ocurrió en el Zulia después que una unidad que movilizó a militantes del Psuv para un acto de campaña de Nicolás Maduro en la Guajira, impactó contra dos funcionarios de la Policía de Mara, quienes resultaron ser padre e hijo.

Desafortunadamente uno de los heridos murió horas más tarde, según lo publicado por el periodista Jhorman Cruz.

Asimismo, el comunicador detalló que los uniformados estaban acompañando la actividad que se desarrolló en el sector Nahua ubicado al sur de Sinamaica, zona fronteriza entre el estado Zulia y Colombia.

El autobús que terminó atropellando a las víctimas venía en caravana en sentido Paraguaipoa-Maracaibo.