Detuvieron a hombre por abusar de su nieta de tan solo dos años en Carabobo

Un hombre quedó privado de libertad en el estado Carabobo luego de que descubrieran que era el autor de un presunto abuso sexual en contra de su nieta de tan solo dos años de edad.

El individuo quedó identificado como J. R. L. M. Funcionarios de Poliguacara informaron que lograron dar con el sujeto gracias a la denuncia realizada por la abuela paterna de la niña, quien se acercó hasta la sede del organismo policial para alertar lo sucedido.

«La aprehensión se ejecutó en su vivienda localizada en sector los Caobos, municipio Guacara, estado Carabobo en horas de la mañana del martes, 26 de noviembre», indicó el organismo policial.

A través de sus redes sociales el organismo policial compartió el video del momento en el que el depravado arribó esposado y en una patrulla al retén.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público para lo que será el juicio en su contra.

CONTROVERSIA EN REDES SOCIALES

Varias personas expresaron su indignación frente a los actos realizados por el depravado en contra de su propia nieta.

«¿A cuántos más le habrá hecho lo mismo? Deberían de descubrir el rostro», escribió un usuario.

«¿Por qué le tapan la cabeza? Deben mostrarlo para poder identificarlo, ya que ese es una persona peligrosa en la ciudad», añadió otro.

Sin embargo, otras dos usuarias, aparentemente cercanas al caso, defendieron la inocencia del hombre.

«Señores no se dejen llevar por lo que ven, yo no estoy de acuerdo con el abuso a infante pero esa información es mentira. Ese señor crio a tres mujeres y a su primera nieta y nunca había pasado algo así. Esas personas lo denunciaron para hacerle la vida imposible a la mamá de la niña, pero es falso porque le hicieron los exámenes a la niña y las pruebas salieron falsas la niña no fue tocada», aseguró una usuaria de Instagram.

«En ningún momento a abusado de nadie. ¿Cómo está la niña? Traumada de que por culpa de una abuela paterna fue sometida a pruebas completamente innecesarias», añadió otra.