Discutió con su familia, lo corrieron de la casa y después mató a su sobrinita de dos años

Tras sostener una discusión familiar, Andrew Huber-Young asesinó a su sobrina de dos años en el interior de una vivienda en Maine, Estados Unidos.

Según las autoridades, el hombre de 19 años empezó a disparar la tarde del sábado, 21 de mayo después de ser echado de la vivienda de sus padres.

La víctima fue identificada como Octavia Jean Huber-Young. La pequeña recibió varios impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, falleció.

Además, en el hecho otras dos personas resultaron heridas, pero no están en peligro sus vidas. De acuerdo a un tío materno de la víctima, los lesionados serían el padre y el abuelo de la niña.

The New York Post informó que el joven fue detenido y está siendo acusado de asesinato. Sin embargo, la policía estatal de Maine indicó que se espera que surjan más cargos en contra de Huber-Young.

BREAKING: Three people have been shot in Wells on Crediford Rd. The three were a family, and Wells police tell us the shooter was a relative.

The shooting took place inside. The shooter is detained, and the victims have been transported to area hospitals. @WMTWTV pic.twitter.com/kHdEhOERWX

— James Corrigan (@RealCorrigan) May 21, 2022