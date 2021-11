EN ECUADOR | Venezolana fue apuñalada por su ex con un destornillador y ahora teme por su vida

Ana Karina Guedez, una venezolana de 24 años, sobrevivió en Ecuador a un intento de femicidio que habría hecho su expareja. La joven relató que el victimario le clavó en 15 ocasiones un destornillador en distintas partes de su cuerpo el jueves, 4 de noviembre.

Guedez es una de los millones de migrantes venezolanas que buscaron un futuro mejor en otros territorios. Finalmente, se radicó en Ecuador con su entonces pareja, pero, después de más de 10 años de relación, finalizó la relación y el hombre regresó a Venezuela.

La joven vive con su hermano en Lacatunga, en donde sufrió la agresión en su hogar. De acuerdo a lo explicado a Caraota Digital, su expareja, Carlos José Arrieche Orellana, volvió a Ecuador, se escondió en su hogar y la esperó para intentar asesinarla.

“Saltó la pared de donde vivo y se escondió en la azotea. Cuando me despierto en la mañana salgo, que me baño, salgo al frente de la casa donde vivo a recoger unas medias. Él me agarró por la espalda y me empezó a clavar un destornillador”, explicó Guedez.

“ME DIJO QUE ME QUERÍA MATAR”: GUEDEZ

Guedez afirmó que logró salvarse porque su hermano estaba en la casa, a quien le pidió ayuda mientras era atacada. “Si no es por hermano, a quien le grité, él me hubiera matado. Porque me dijo eso: que me quería matar”, explicó.

La joven sufrió 15 lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue llevada hasta un centro de salud de la localidad. Por su parte, la policía capturó a Arrieche poco después del brutal ataque.

Sin embargo, de acuerdo a Guédez, “la policía lo soltó” porque, según las autoridades, la joven no sufrió lesiones considerables, a pesar de que le perforó un pulmón con el destornillador. “A él lo soltaron porque no hay heridas graves y él se escapó. Se fue”.

NO LE DIJO A NADIE QUE IBA A ECUADOR

La joven precisó que Arrieche regresó a Venezuela hace tres meses. No obstante, por lo que ella pudo conocer, el sujeto volvió a Ecuador el domingo, 31 de octubre, y en tan solo cuatro días después habría cometido el ataque.

“Él se había ido a Venezuela hace tres meses. Él viajó de Venezuela para acá el domingo, tardó cuatro días en llegar aquí y resulta que no le dijo a nadie. Él le dijo a la mama que se iba a trabajar a Acarigua (estado Portuguesa)”, agregó Guedez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CONOCIERON EN TINDER Y LUEGO LA ASESINARON POR NEGARSE AL SEXO SWINGER

Guedez reconoció que “teme por su vida”, dado que cree que Arrieche podría volver a intentar quitarle la vida. “Me dijo que si la conté esta vez, la otra no la voy a volver a contar. Temo por mi vida y la de mi hijo que está en Venezuela”, sentenció.

Guedez subrayó que desea que la gente puede enterarse su caso, para que no puede haber otras víctimas. “Quiero que me ayuden a hacer justicia”, concluyó.