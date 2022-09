EN TÁCHIRA | Mataron de una golpiza a bebé de cuatro meses, su madre y tío están detenidos

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a una mujer y su hermano al estar acusados de infanticidio en el estado Táchira.

Por este delito fue imputada Gina Liseth García Llánes de 19 años de edad; madre de la víctima, de nacionalidad colombiana. Además, se privó de libertad a Renny Rodrigo García Duque de 31 años de edad; tío del niño asesinado, informó el director general del Cicpc, Douglas Rico en sus redes sociales.

Según la primera declaración de la mujer, luego de alimentar al infante de cuatro meses, lo dejó al cuidado de su hermano. A los pocos minutos su hermano se lo regresó porque supuestamente el menor se había quedado dormido.

No obstante, Gina contó que al pasar un tiempo se le hace raro que el niño no despierta y se percata de que no estaba respirando. En ese momento, aseguró que decidió llevarlo al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Ureña, donde ingresó sin vida.

EL CICPC Y LA VERSIÓN REAL DE LOS HECHOS

Al efectuar la autopsia pertinente al cuerpo del lactante, se determinó que la causa de muerte fue producto de una fuerte golpiza que le habían propinado.

De igual forma, el Cicpc detectó que en la declaración de la mujer habían incongruencias.

Ante esta situación, funcionarios del organismo policial privaron de libertad a los implicados. El caso quedó a disposición de la Fiscalía 26 º del Ministerio Público del estado Táchira.