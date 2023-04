EN VIDEO l Asesinó a su pareja en ritual esotérico, le clavó tres destornilladores y uno de ellos en el ojo

Un nuevo caso de violencia ha sacudido al barrio de Puente de Vallecas en Madrid. La madrugada del domingo, los vecinos de la zona fueron despertados por los gritos y golpes provenientes del segundo piso de una casa. La policía recibió varios avisos, pero no llegó a tiempo de salvar a un hombre identificado como Pedro Luis G.E., de 54 años, quien fue asesinado por su pareja, Gustavo Daniel O.

“Escuché un ‘auxilio’ que no llegó a acabar, es como si se le cortara la voz antes de terminar la palabra. Me asomé, pero ya no vi ni oí nada, además aún estaba oscuro así que volví a meterme en casa”, contó una vecina.

Un video de apenas 24 segundos, grabado por el propio asesino, se ha convertido en prueba clave del caso. En las imágenes se ve a Gustavo sosteniendo dos palos en forma de cruz y una imagen de un Cristo, mientras recorre un pequeño pasillo hasta llegar a una sala de estar desordenada.

Un hombre asesina a su novio clavándole varios destornilladores en un ritual esotérico en Puente de Vallecas.https://t.co/yRmydwfxlt pic.twitter.com/UJPtFiGdlA — Marco Espinoza Gonzalez #VotoNulo ¯_(ツ)_/¯ 🇨🇱 (@MaesgoChile2019) April 3, 2023

Allí, enfocándose a sí mismo, susurra un “lo siento mucho”. Luego muestra la imagen religiosa y esboza una sonrisa macabra. Poco después, los vecinos oyeron gritos y golpes, y llamaron a la policía.

Cuando la patrulla llegó unos minutos después, encontraron una escena macabra: el cadáver de Pedro estaba sobre las butacas grises con tres destornilladores clavados en distintas partes del cuerpo, uno de ellos en el ojo. Los policías definieron la escena como un “baño de sangre”.

El asesino recibió a los policías desnudo y con los dos palos en forma de cruz en la mano. Preguntaba insistentemente cómo podía estar seguro de que eran policías. No obstante, después de 5 minutos de negociación se entregó.

Según la policía, presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de las drogas. Ahora, las autoridades tratan de esclarecer si Gustavo cometió el crimen en el transcurso de algún tipo de ritual esotérico dado el escenario con el que se toparon al llegar al lugar: entre ellos un arsenal de libros y otros elementos religiosos.