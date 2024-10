EN ZULIA: Asesinó a su expareja delante de sus dos hijas y después se quitó la vida

Un atroz crimen tuvo lugar en plena vía pública del oeste de Maracaibo, estado Zulia, después que un sujeto asesinara a su expareja delante de sus dos hijas y después se quitara la vida con la misma arma con la que acabó la de su exmujer,

El agresor quedó identificado como Danny Antonio Cardozo Valera, de 46 años de edad. Se conoció que el hombre le propinó diversas puñaladas a su exnovia, identificada como Eudimar del Carmen Fajardo Albornoz, de 32 años de edad, el viernes 11 de octubre.

Todo inició cuando el homicida invitó a su expareja y a las dos menores de edad, de 17 y 10 años, a ir por un helado a una tienda. Sin embargo, Cardozo aprovechó un descuido de la mujer para someterla y atacarla después que esta caminara delante de él, según el testimonio de sus familiares.

«Él le cayó encima a darle. La hija la intentó defender, pero no pudo. La hija le decía: ‘papi no, papi no’; pero no hacía caso. Después agarró y se empezó a dar él mismo. Se mató él mismo. Todo delante de las dos niñas», narró un familiar, citando el relato de una de las hijas.

El vil asesinato ocurrió cerca de las 9:00 de la noche en el sector Los Altos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del municipio Maracaibo. Los vecinos, al oír los gritos de las niñas, se acercaron a la escena. Sin embargo, no pudieron hacer nada.

VIAJÓ DESDE COLOMBIA PARA COMETER EL CRIMEN

Cardozo y Fajardo tenían tres años de haberse separado, luego de una relación en la que tuvieron tres hijos en común. El sujeto vivía en Colombia con el segundo hijo de la expareja, un joven de 15 años. «Se vino hace más de cinco días solo, sin decirle nada a nadie», dijo un familiar.

«Él era muy violento con ella y estaba molesto porque ella estaba conociendo a otra persona», dijo una familiar, quien pidió no ser identificada, a Foco Informativo.