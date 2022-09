ESPANTOSO VIDEO: Mató a su compañero de trabajo a traición, le pegó con una bombona de gas

El ataque provocó que la víctima terminara inconsciente y tendida en el suelo. Al ver esto, Vilcatoma retomó la bombona de gas y continuó el inexplicable ataque.

Esto le provocó la muerte al trabajador, mientras que su asesino huyó del lugar. La policía capturó al criminal en tiempo récord y lo llevó a una comisaría.

EL ASESINO DE LA BOMBONA DE GAS: "NO ERA YO, ERA CHUCKY"

Luego de ser detenido, el homicida fue interrogado sobre el ataque y la respuesta desconcertó a los investigadores, recoge El Comercio.

“Estuve trabajando allí tranquilo arreglando allí los balones (bombona de gas), y de allí ya no era yo, de allí era ‘Chucky’ [...] Yo no sé por qué le he pegado”, dijo.

De acuerdo a las informaciones filtradas sobre el interrogatorio, el hombre insistió en sus incoherencias sobre el crimen:

“No sé, nada más yo estuve allí trabajando tranquilo y de ahí ya no he sido yo. Era ‘Chucky’ ya. Yo no he sido. ‘Chucky’ no responde ni ha hablado”,agregó.

Perú: En imágenes captadas por una cámara de seguridad, un sujeto mata a su compañero, cuando ambos laboraban en una empresa distribuidora de bombonas de gas. 😲😮 pic.twitter.com/WUORwe4TYy — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) September 9, 2022

Según la dueña de la distribuidora de gas, Rafael Vilcatoma es un hombre “muy callado” y lo contrató hace un par de semanas.

En tanto, el hombre asesinado Abraham Lucano había cumplido ocho días laborando en ese local.

Un perito forense de Lima llegará a Ayacucho para establecer el perfil psicológico de Rafael Vilcatoma Arone y determinar qué con sus respuestas finge estar demente para atenuar la pena que le corresponde.