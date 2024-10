CONMOCIÓN EN VARGAS: Hombre amaneció colgado sin vida en pasarela de Catia La Mar

Habitantes de Catia La Mar, estado Vargas, sufrieron una gran conmoción este domingo luego de que un hombre amaneció colgado sin vida en la pasarela ubicaba en la avenida La Armada, a la altura de la urbanización Páez, específicamente al frente del estadio César Nieves.

El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde hubo varias publicaciones del trágico suceso, acompañado de fotografías del sujeto ahorcado en la estructura.

El occiso quedó identificado como Guillermo Gonzalo Loreto Rodríguez, de 66 años de edad, quien según adelantaron las autoridades tomó esta decisión para quitarse la vida, reseñó el medio Noticias Carabobo.

Su esposa, Kenny González, fue quien identificó el cuerpo del hombre.

Por último se pudo conocer que miembros de una unidad de rescate de los Bomberos de La Guaira, acudió al lugar para retirar el cuerpo de la pasarela.

Asimismo, se supo que las autoridades competentes están investigando el caso para determinar que llevó al sexagenario a tomar esta decisión.

HORROR EN MARACAIBO

En otro trágico hecho ocurrido durante el fin de semana cuando en plena vía pública del oeste de Maracaibo, estado Zulia, un hombre asesinó a su expareja delante de sus dos hijas y después se quitó la vida con la misma arma con la que acabó la de la mujer.

El agresor quedó identificado como Danny Antonio Cardozo Valera, de 46 años de edad. Se conoció que el hombre le propinó diversas puñaladas a su exnovia, identificada como Eudimar del Carmen Fajardo Albornoz, de 32 años de edad, el viernes en la noche.

Todo inició cuando el homicida invitó a su expareja y a las dos menores de edad, de 17 y 10 años, a ir por un helado a una tienda. Sin embargo, Cardozo aprovechó un descuido de la mujer para someterla y atacarla después que esta caminara delante de él, según el testimonio de sus familiares.

«Él le cayó encima a darle. La hija la intentó defender, pero no pudo. La hija le decía: ‘papi no, papi no’; pero no hacía caso. Después agarró y se empezó a dar él mismo. Se mató él mismo. Todo delante de las dos niñas», narró un familiar, citando el relato de una de las hijas.

El vil asesinato ocurrió cerca de las 9:00 de la noche en el sector Los Altos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del municipio Maracaibo. Los vecinos, al oír los gritos de las niñas, se acercaron a la escena. Sin embargo, no pudieron hacer nada.