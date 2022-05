Mató a tres de sus niños el día de las madres, la ayudó su hijo adolescente

Una mujer de 38 años, identificada como Angela Flores, conmocionó a todos los Estados Unidos, tras confirmar que asesinó a tres de sus niños el día de las madres.

Según fuentes ligadas al hecho, ocurrió el pasado 8 de mayo en una casa de West Hills, en Los Ángeles, California. La policía acudió a la escena y encontraron a Flores sosteniendo una Biblia en sus manos, acompañada de su hijo de 14 años.

Las víctimas, una niña de 12 años y dos gemelos de 8 años, fueron localizados sin signos vitales por el equipo de paramédicos en el interior del hogar, reseñó Independent en Español.

FLORES ASESINÓ A SUS TRES HIJOS EL DÍA DE LAS MADRES, LA AYUDÓ UN ADOLESCENTE

Por el momento, se desconocen las causas que impulsaron a la mujer a cometer el crimen, así como el modus operandi que aplicó.

No obstante, una de sus vecinas, señalada como Priscila Canales, comentó a Los Angeles Times que la escuchó gritar en la noche anterior "mi familia está abusando de mí". Otros residentes aseguraron que la vieron comportarse de manera errática el mismo día.

El medio también compartió el testimonio de su exesposo, Jacob Corona, quien declaró que se comunicó con ella una semana antes de que matara a los niños y "notó que había hecho comentarios muy extraños".

"Me estaba diciendo muchas cosas sobre Dios. Pero no sonaba bien. No sé qué le pasó”, dijo Corona, quien agregó que Flores no era religiosa y que le hizo varios comentarios acerca de la muerte.

Precisó además que se casó con la sospechosa en 2001, pero se divorciaron en 2007. Desde entonces, tenían muy poca comunicación a pesar de tener un hijo en común. Corona resaltó que no estaba con ella el día que cometió los asesinatos.

Flores permanece detenida por homicidio múltiple y se le fijó una fianza de 6 millones de dólares. Su hijo adolescente también resultó detenido y trasladado al centro Sylmar Juvenile Hall sin derecho a fianza.

La policía no ha dado a conocer todavía si la madre sufría algún problema mental, pero varios expertos comentaron a la prensa que resulta muy raro el caso en que una madre se apoye en uno de sus hijos para matar a los demás niños.