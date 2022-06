"Si yo no puedo tenerlos, tú tampoco": Ahogó a sus tres hijos en una bañera para vengarse de su exesposa

Un hombre de Illinois, Estados Unidos, fue acusado de ahogar a sus tres hijos como venganza a su exesposa y al fracaso de su matrimonio.

Fuentes ligadas al hecho revelaron que Jason E. Karels asesinó a los pequeños Bryant, de cinco años, Cassidy de tres y Gideon de dos años, durante una visita de custodia.

Luego de cometer el crimen, al parecer dejó una nota para la madre de los infantes, Debra, que decía: "Si yo no puedo tenerlos, tú tampoco".

De acuerdo con People, los cuerpos de los niños fueron hallados por la mujer en la casa del agresor, ubicada en Round Lake Beach, Chicago. Fue a recogerlos después de que pasaron el fin de semana con su padre.

"Lo más importante para mí eran los niños y él lo sabía (...) Que nada importaba, excepto ellos y me los quitó, porque sabía que eso me haría más daño", declaró la afectada a CBS Chicago.

"Pensé que lo correcto era que el padre debería estar involucrado. El padre debería verlos", dijo, según el medio. "Tenía tanta fe, tanta fe, tanto amor que todo saldría bien al final, y no fue así", agregó Debra.

Luego de ahogar a sus tres hijos en una bañera, Karels aparentemente intentó acabar con su vida, según confesó a las autoridades poco después.

El veterano del Ejército huyó de la escena en su auto, pero chocó luego de finalizar una persecución policial de 17 minutos. Fue sacado del auto por bomberos y luego hospitalizado, destacó Daily Mail.

La policía capturó a Jason y le fijó una fianza de 10 millones de dólares. El padre enfrenta tres cargos por asesinato en primer grado.

Se encontraba en proceso de divorcio de su expareja, quien se separó formalmente de él un mes antes. La madre alegó que Karels "jugaba constantemente y descuidaba a su familia".

Christina Neuman Berg, cuñada de Debra, comentó a la prensa que el infanticida "tenía graves problemas mentales y se negaba a buscar ayuda. Desafortunadamente hubo abuso doméstico en su relación y Debbie finalmente estaba obteniendo la fuerza para dejarlo y divorciarse".

If you ever wanted to see the true face of evil, this is it – he killed his three children by drowning them in his home in Round Lake Beach, Illinois-The children were 5, 3 and 2…Jason Karels, 35, - pic.twitter.com/gJXIMQi79z

— Chief Thomas Weitzel-Retired (@ChiefWeitzel) June 16, 2022