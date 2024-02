Video Viral: Mujeres cayeron de un techo en medio de brutal pelea en Caracas

Las últimas horas se viralizó un video donde se aprecia una brutal pelea entre dos mujeres, en una zona popular de Caracas.

Hasta ahora no se tienen claras las razones de la pelea, sin embargo el video sí muestra el enfrentamiento mientras otros testigos ven como los golpes llegan hasta el techo de una de las casas del sector.

«Dale duro por la cara (…) Mierd#, en el techo ajeno no (…) nadie se mete», es lo poco que logra entenderse durante el enfrentamiento.

Poco después las mujeres no solo siguen la pelea sobre un techo de zinc, sino que además caen porque la estructura no aguantó el peso.

Las primeras versiones del video aseguraban que la pelea había sido en el sector Macayapa de Los Frailes de Catia, en el oeste, en la tarde un post en Twitter aseguraba que había ocurrido en El Llanito, pero no se ha confirmado.

También se difundió que una de las agresoras habría sido detenida por las autoridades de Polisucre, quienes además estarían ubicando a los demás involucrados.

Sin embargo, no ha trascendido más información sobre las detenciones, ni de las identidades de las personas que aparecen en el video.

Hasta el momento, se desconoce el testimonio de los dueños de la casa afectada; tampoco se tiene claro si las responsables pagarán por los daños.

Los videos que se viralizaron solo muestran la pelea y se corta cuando las mujeres caen y quienes graban bajan hasta la casa.

Las respuestas no se hicieron esperar luego de que se viralizara el video en Twitter (X):

"nadie se mete", que clase de mentalidad marginal, es más importante un video, un like qué parar esa pelea que puede terminar en una desgracia, hasta cuando tanta marginalidad? ser humilde es una cosa y ser educado otra, y la educación se recibe en la casa en el hogar, pero… 🤷‍♂️

El problema amigo mío es que las rrss desnudan hasta los más bajos instintos humanos, eso sucede en todas partes, es como el famoso "one to one". Y lamentablemente la gente con un mínimo de cultura y entendimiento y con un smartphone en la mano hacen leña del árbol caído.

— Luis Lopez (@LuisLop66317334) February 20, 2024