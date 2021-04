5 de las razas de gatos más tranquilas que conocerás

Grandes Medios expresa que algunos gatos pequeños están llenos de energía, mientras que otros son mucho más tranquilos. Las razas de gatos más tranquilas del planeta se recomiendan para las personas mayores, aunque la verdad es que la mayoría también son adecuadas para familias con niños.

Los gatos tienen diferentes personalidades. Algunos requieren más atención, mientras que a otros les gusta la soledad. Sin embargo, vale la pena recordar que el estándar de la raza no brinda una certeza del 100%, porque el carácter de un gato depende no solo de la raza, sino también de la experiencia del gato y el enfoque del propietario.

Algunas de las razas de gatos más pacíficas son las siguientes:

Gato persa

Maine Coon

Ragdoll

Gato británico

Gato birmano

Cada uno de estos gatos tiene características diferentes. Debemos de tener en cuenta que no todos los gatos tranquilos se sentirán atraídos por el contacto humano. No a todos les gusta acostarse en el regazo de su amo.

Características de estas razas

El gato persa es un oasis de paz, pero no hay que olvidar que también necesita ejercicio durante el día. Este gato aprecia la paz y la tranquilidad, por lo que no se recomienda para una casa ruidosa. Los gatos persas disfrutan de la soledad y, por lo general, prefieren observar su entorno desde un lado en lugar de interactuar con humanos u otros animales domésticos. Esta es la mejor raza para alguien que busca un gato extremadamente tranquilo pero que también tiene tiempo para cuidar de su laborioso aseo.

Por su parte, el Maine Coon es un gato con carácter de perro. Suele acompañar a su dueño. Acepta perros y otros gatos, pero suelen ser muy dominantes. Nunca actúa de forma agresiva con las personas. Los Maine Coons son muy sociales. A este gato le encanta ser el centro de atención, por eso le gusta visitar a los invitados. Este gato inteligente está clasificado como una raza tranquila, pero durante el día debe recibir la cantidad adecuada de ejercicio.

Los Ragdoll son la raza más amable con los humanos y otros animales. No suelen ser agresivos, por lo que también son perfectos para niños pequeños. Le gustan las caricias, pero nada en exceso, como suele ocurrir con otros gatos. Una buena noticia es que suele llevarse bien con otras mascotas. También es una raza de gato muy apegada a su dueño.

El gato británico se parece a un osito de peluche, pero no es una mascota típica. Le gusta estar cerca de la gente, pero no le gusta ser cargado ni acariciado en exceso. Sin embargo, se trata de una raza de gato muy tranquila que suele llevarse bien con otras mascotas. Los gatos británicos son gatos de sofá. Se acomodan muy bien en un apartamento y no sienten la necesidad de salir a la calle, siendo una de las mejores razas de gatos para personas tranquilas que no quieren una mascota dominante.

Por último, tenemos al gato birmano, que suele estar muy apegado a su guardián, siendo un excelente compañero para los niños. Por lo general, está muy feliz de jugar con ellos y recibir sus caricias, ya que, por lo general, a los gatos birmanos les encanta ser acariciados. Estos gatos sociales no se toman bien la soledad y maúllan a menudo. Debido al hecho de que el gato birmano es una mezcla de siam y persa, a veces es más activo, pero también le gusta holgazanear buena parte del día. No suele ser un problema, aunque es muy curioso y le gusta explorar por todos los rincones posibles.