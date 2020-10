Un perro fornido llamado Drax, sin lugar a dudas te hará el día ya que -sin querer- se hizo viral por una embarazosa y graciosa situación.

El can aprovechó el consumo de calorías porque su dueño no estaba, sin saber que iba a quedarse atrapado en su puerta y romper las bisagras.

Ella dijo que cuando compró la casa de Drax por primera vez, él estaba demasiado tímido para mirar a la gente o comer. Sin embargo, el problema desapareció y el perro está ahora disfrutando de su nueva vida. Cambió por completo. Por circunstancias, Charmaine se fue a vivir con su madre y dejó al canino con su pareja.

Taylor, pareja de la dueña de la mascota y quien terminó atendiendo a Drax “con mucha comida humana, bistec y KFC”. El aumento de peso de Drax fue tan evidente que el can hizo que la puerta para sí mismo se encajara en su cuerpo mientras trataba de salir.

Charmaine compartió fotos del imprevisto de Drax con la leyenda ‘Hora de la dieta …’ y de inmediato el perro, de aspecto feliz, se hizo viral.

“Es el perro más plácido que he conocido. Él ama a todos y puedes ponerlo en cualquier lugar y no hay ansiedad por separación ni nada. En dos años, lo he escuchado ladrar dos veces. No causa ningún problema, todos lo aman. Es tan dulce y simplemente mimado y podrido ahora”.