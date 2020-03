Esta perrita fue puesta en adopción y su sonrisa le ganó un hogar (Foto)

Sybil, una Bull Terrier de Staffordshire logró conseguir una familia que la quiera, al enterarse de la buena noticia, su rostro mostraba alegría pura.

‘Sybil’, antes llamada ‘Lily’, fue recibida la semana pasada por el personal de la organización All Dogs Matter, ubicada en el norte de Londres, Inglaterra, después de ser capturada por la perrera. Al momento de llegar al refugio, publicaron fotos de la perrita quien enseguida llenó de ternura a todos en las redes por su simpática mueca.

Frank Murphy fue quien decidió adoptar al can tras enamorarse de su hermosa sonrisa; “pese a que sabíamos que había mucho interés por ella debido a la publicación de Twitter, nos pusimos en contacto con el refugio esperando que todavía estuviera disponible. Cuando fuimos a visitarla, nos enamoramos de ella de inmediato” comentó. Con información de Depor.

Impresionados por el apoyo que recibió el refugio con la publicación de Sybil, esperan animar a más personas a que adopten.

A big thanks to @waitrose Brent Cross for raising lots of funds for our dogs through their amazing #communitymatters scheme! Our pups are certainly feeling the love today at ADM HQ ♥️. pic.twitter.com/c0dBuRstO8

— All Dogs Matter (@AllDogsMatter) February 14, 2020