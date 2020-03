Este es Leny, él adora deslizarse por cualquier colina que ve (Video)

Este adorable labrador de nombre Leny adora deslizarse por las colinas; no hace falta que diga una palabra para entenderle a la perfección que la está pasando de maravilla.

El vídeo publicado en Twitter muestra al can deslizándose cuesta abajo y subiendo rápidamente para repetir el proceso, afortunadamente, pese a lo cercana que se ve la vía; Leny aclaró en un comentario en su instagram que no había nada de peligro, pues no se encuentra cerca de la calle y esta colina siempre la utiliza para jugar.