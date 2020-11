Este es Major: el perro de Joe Biden y será la primera mascota rescatada estará en la Casa Blanca (video)

Pero con Biden no solo llegará de nuevo un demócrata a la Casa Blanca, sino que regresará una larga tradición de más de 100 años entre los presidentes norteamericanos que con Trump estaba en pausa: las primeras mascotas.

Para el caso de Biden son dos perros: Major y Champ.

Major, al igual que su dueño, el presidente electo más votado de la historia de Estados Unidos, también está haciendo historia, pues es el primer perro rescatado que llega a vivir en la Casa Blanca.

Este pastor alemán llego a la vida de los Biden en noviembre de 2018, gracias a la Delaware Hummane Association, que lo rescató y lo puso en adopción.

“Haber participado en el viaje de Major es un honor. Un final feliz es siempre el resultado por el que nos esforzamos cuando los animales entran a nuestro cuidado. Cada animal desplazado merece una segunda oportunidad. La historia de Major muestra el poder de la posibilidad: un perro de refugio que una vez luchó por su vida vivirá en la Casa Blanca en unos pocos meses. No todos los animales del refugio comparten la fortuna de Major. Esperamos sinceramente que su historia resalte la importancia de la adopción de animales e inspire a las personas de esta gran nación», dijo por redes la Delaware Hummane Association.



Major hacía parte de un grupo de seis pastores alemanes cachorros que fueron rescatados después de haber sido gravemente afectados con toxinas, la historia entró al radar de a hija de Joe Biden, Ashley, por redes sociales y ella pidió a su padre intervenir.

“Una vez que publicamos sobre ellos para su ayuda, Joe Biden se enteró de ellos y se acercó de inmediato. El resto es historia”, dijo al respecto la asociación cuando Major fue adoptado.

En días previos a la elección, Biden hizo a sus perros un tema de campaña. “Devolvamos a los perros a la casa blanca”, publicó en Twitter, acompañado de un video en donde Donald Trump mostraba su poca afinidad con estos animales.

