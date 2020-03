Firulais y Mishi son amigos inseparables que siempre están juntos (Video)

Quien haya dicho que un perro y un gato no pueden ser grandes amigos no conoce a este par singular

La amistad es un recurso invaluable que debe cuidarse y cultivarse día a día para que se mantenga y crezca. Esto lo saben muy bien Firulais y Mishi, una dupla más poderosa que Batman y Robin, la cual salva el día a golpe de ternura.

El pequeño Mishi es como cualquier gato, independiente y a su aire, pero no solitario. Se pasea por la casa y siempre tiene a su amigo Firulais con él, apoyándolo y acompañándolo en cada decisión gatuna que se le ocurre al felino.

La última muestra de ello fue este video bastante gracioso y muy tierno, donde se muestra que sin importar las dificultades, siempre están juntos. Como una de sus labores diarias, Mishi tiene pautado en su agenda sentarse sobre el sofá a mirar por la ventana, lo cual es mucho más propio de un gato que de un perro (hay excepciones). A pesar de que se difícil para él, Firulais no quiso dejar a su gran amigo solo, y subió hasta lo alto del sofá para hacerle compañía.

No solo subió a acompañarlo, sino que el cariñoso perro colocó su pata sobre Mishi, abrazándolo y demostrando que son una pareja inseparable.

cat : i suppose that you can join me

(Lisa Plummer) pic.twitter.com/DDilM6sHU9

— Humor And Animals (@humorandanimals) March 4, 2020