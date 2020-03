Las mascotas también tienen Coronavirus, pero…

Si bien es cierto que el Coronavirus es común en perros, gatos e incluso hurones, la realidad es que esta enfermedad es diferente en ellos (Coronavirus entérico) y tiene cura; pero lo mejor de todos es que no se contagia a humanos.

La OMS declaró que no existe evidencia real que nuestras mascotas puedan contagiarse con el Covid-19; sin embargo hubo un caso que se hizo viral de un perro en Hong Kong al ser puesto en cuarenta por dar positivo al virus; pues la realidad es que su propietaria ya estaba infectada y se cree que el can dio positivo porque tenía superficialmente «rastros» del virus de su dueña pero no lo había contagiado.

Si tu mascota presenta un comportamiento extraño o estuvo expuesto a un infectado, llévalo al veterinario para hacerle sus respectivo diagnóstico; por otra parte, si sospechas o presentas alguna infección, evita el contacto con cualquier animal y mascotas de desconocidos hasta que exista una información más completa. Con información de Oxcitocina Magazine.