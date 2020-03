Mira al gato de Anthony Hopkins disfrutando del piano durante la cuarentena

El actor británico Anthony Hopkins compartió un video en el que toca el piano acompañado de su gato, que se relaja con la melodía durante la cuarentena.

«Niblo se asegura de que me mantengo sano y me exige que le entretenga a cambio… gatos», escribió el actor.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange… cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020