Perro de los bomberos salvó a una mujer de quitarse la vida

Diario Primicia indca que «Digby», perro que trabaja en el Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset, en el Reino Unido, ayudó a salvar a una joven que estaba pensando en quitarse la vida en un puente sobre una carretera local, comunicó la entidad en su cuenta de Twitter.

Los equipos de rescate acudieron al lugar del incidente. Los negociadores de la Policía estaban hablando con la mujer, pero no lograron convencerla, mientras que la situación se ponía cada vez más preocupante.

Uno de los equipos de bomberos tuvo la idea de llevar a ‘Digby’, perro que ayuda a los equipos expuestos a traumas mediante las sesiones de la terapia de conversación.

Cuando el animal llegó al lugar, la joven inmediatamente giró la cabeza para mirarlo y sonrió. Se le preguntó si le gustaría ir a conocer al perro y en ese momento volvió a la zona peatonal. El servicio le deseó a la mujer todo lo mejor en su recuperación.

This is Digby. Today he did something amazing and helped save a young woman who was thinking of taking her own life on a bridge over the M5 near Exeter (thread ) pic.twitter.com/eMnIG0Dve7

— Devon and Somerset Fire and Rescue Service (@DSFireUpdates) June 15, 2021