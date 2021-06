Una cerda se escapa de una matanza para dar a luz 10 lechones en el bosque (video)

Una cerda preñada se ha escapado de la granja en la que estaba destinada a la matanza para poder dar a luz a sus diez lechones de forma segura en el bosque, reseñó Daily Mail.

Anna Aston, de 49 años, se quedó boquiabierta cuando vio el lunes a la cerda alimentando a sus crías en la maleza del bosque cerca de Ollerton, Nottinghamshire, Inglaterra.

Se puso en contacto con Brinsley Animal Rescue tras hacer el descubrimiento mientras paseaba a su perro, y los voluntarios han bautizado a la atrevida cerda como Matilda.

La organización benéfica está solicitando al criador de cerdos que les permita realojarlos para evitar que sean sacrificados.

Aston dice que espera que el granjero se anime a evitarles la muerte después de que se hayan "ganado su libertad" gracias a la huida de Matilda.

"Estaba caminando cerca del bosque el lunes por la noche cuando oí algo en los setos que supe inmediatamente que era bastante grande. Pensé que tal vez era otro perro o un tejón y no podía creer lo que veían mis ojos cuando vi a esta cerda y a sus cerditos correteando entre la maleza. Sabía que no eran jabalíes; solo parecían cerdos normales. Seguí caminando, pero no podía quitarme de la cabeza a esos cerdos y me preocupaba su seguridad. No me di cuenta de que había una granja cerca y de que debió escaparse de allí. Es increíble que haya hecho todo lo posible para proteger a sus bebés", dijo.

Fuente Daily Mail.