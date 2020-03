Viral Un israelí saca a pasar a su perro sin salir de la cuarentena por el Covid-19

El brote del Coronavirus ya ha sacado de manifiesto cualquier clase de estrategias para respetar la cuarentena, sin dejar de hacer las cosas del día a día.

Tal es el caso de un ciudadano israelí que, para cumplir a cabalidad los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, un hombre en Israel cumplió con sus deberes sacando a dar la respectiva vuelta a su perro de un modo muy particular: ¡lo ató a un dron!.

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u

— Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2020