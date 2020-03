Chelsea – Liverpool: Adrián no pudo contener el remate de Willian para el 1-0

Willian puso el primer gol del encuentro para que el Chelsea supere al Liverpool en el entretiempo

El encuentro por la quinta ronda de la FA Cup inglesa nos regala un emocionante partido entre Chelsea y Liverpool en Stamford Bridge. El primer tiempo finalizó con las acciones a favor del conjunto local con un gol del brasileño Willian desde fuera del área.

Un pase exigido de Gómez para Fabinho en la frontal del área Red propició un grave error sobre el minuto 14, el cual fue muy bien aprovechado por los locales. El balón le cayó en los pies a Willian, que no dudó en sacar un potente disparo desde la media luna. A pesar de que no llevaba buena colocación, el portero Adrián San Miguel no pudo contener el balón ni evitar el primer gol del encuentro.

El resto de la primera parte tuvo a Kepa como gran protagonista, realizando al menos tres tapadas en una misma jugada evitando la caída de su arco. Primero Mané, luego luego Origi y por último Lallana, todos los disparos dentro del área y todos contenidos por el cancerbero español.