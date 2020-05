ALIANZA - Nike y Adidas se Unen Contra el Racismo en Estados Unidos

Con una frase ambas marcas deportivas, Nike y Adidas, se unieron para transmitir un contundente mensaje a las masas y a millones de seguidores, para que juntos luchen por el cese del racismo en los Estados Unidos. "Seamos todos parte del cambio", es el mensaje que ambas compañías lanzaron en sus redes sociales, luego de la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue víctima de abuso policial.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

"No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No guardes silencio. No pienses que no se puede ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", indicó la publicación.

El video de Nike se hizo viral horas después, cuando su competencia directa, la firma alemana lo citó en sus redes sociales y destacó: "Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio".

Ambas marcas deportivas contabilizaron en sus redes sociales miles de reproducciones y "Me gusta", pero solo en Twitter superaron los 240 mil favoritos, más de 100 mil réplicas. Asimismo, impulsaron la etiqueta #UntilWeAllWin, que en español significa: "Hasta que ganemos".

En la campaña, Nike lanzó un guiño que destaca "Just do it" (Solo hazlo), que luego pasó a: "For once, don’t do it", cuyo significado es (Por una vez, no lo hagas), con el fin de crear conciencia acerca del racismo y quienes son cómplices al no denunciarlo.

Los hechos que originaron esta campaña sucedieron el pasado lunes 25 de mayo, cuando un oficial de Minesota, presionó con su rodilla el cuello de George Floyd, un hombre afroamericano que, estando esposado y acostado en el suelo, pidió ayuda porque no podía respirar.

"No puedo respirar. Por favor", reclamó Floyd sin obtener una respuesta de alivio de su atacante. El video de la agresión y muerte fue captado por un transeúnte que lo tomó con su teléfono celular.

Un tiempo después, esa petición de auxilio fueron las palabras que movilizaron a toda Minesota, luego a Estados Unidos y al mundo. Inclusive, personalidades del deporte estadounidense como LeBron James y Magic Jhonson, se pronunciaron al respecto.

“Ser afroamericano en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte. Durante cinco minutos vimos como un oficial de policía blanco presionó su rodilla contra el cuello de un hombre afroamericano. Cuando escuchas a alguien pedir ayuda, debes ayudar. A este oficial le falló su humanidad más básica”, expresó el alcalde de Minneapolis, Jacob Fray, al enterarse de lo sucedido.

Varias marchas se realizaron en la ciudad reclamando justicia, luego de que el oficial Derek Chauvin, fuese señalado como el responsable de la muerte de Floyd. Tras los primeros acontecimientos se produjeron saqueos, quema de edificaciones y un descontrol en diferentes ciudades de Norteamérica.