鈥溌縌u茅 hay del baloncesto? 驴Qu茅 hay de聽LeBron? Me sent铆 mal por聽LeBron聽鈥揹ijo聽Trump聽en un momento de su discurso鈥. Me sent铆 muy mal. Sus audiencias han bajado un 71 por ciento y eso es por su campeonato,. Yo no vi ni un s贸lo lanzamiento suyo. Me aburre. Cuando no respetan a nuestro pa铆s, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirar. 隆Nadie!鈥.