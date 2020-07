Antonio Torres, exárbitro y candidato en el 2018 a la presidencia de la Federación Catalana de Fútbol, competirá con Luis Rubiales e Iker Casillas por el puesto.

Hay que destacar que las futuras elecciones están en un punto donde todo es posible. Pese a que Iker Casillas, quien se había retirado y ahora se plantea retomar su candidatura, y Luis Rubiales, presidente actual de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), van codo a codo junto a un Torres que tiene tal determinación por llegar al cargo que, ¡hasta quiere contratar a Diego Armando Maradona como su nuevo entrenador!.

Para poder presentarse oficialmente como candidato, Torres debe alcanzar el 15% de avales de los miembros de la Asamblea: 21 integrantes de los 140 que conforman el estamento.

Previo a su andadura en los despachos, Torres jugó en el Sabadell, en el Gimnástic Mercantil y en el Terrassa durante las diez temporadas de servicio como futbolista. Luego, con la mayoría de edad cumplida, pasó 18 impartiendo justicia en los campos de fútbol –seis de ellos, en la Segunda División B–.

¿Cómo nace la idea de presidir la RFEF?

En este sentido, el excolegiado señaló que "esto surge porque yo en el año 2018 me presenté a las elecciones de la Federación Catalana, pero las tuve que impugnar porque las convocaron en las vacaciones de verano y no me dio tiempo a conseguir los avales".