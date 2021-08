Árbitro pidió disculpas de rodillas por no aplicar ley de la ventaja durante un partido de fútbol +VIDEO

Durante el partido de fútbol entre el Vendsyssel y el Fredericia, por la sexta jornada de la Segunda División de Dinamarca, la acción más destacada fue protagonizada por el árbitro, Nils Heer.

En el minuto 28 del encuentro, que hasta ese momento ganaban los locales 1-0, el juez interrumpió una jugada que podría haber terminado en una anotación para los visitantes.

En pleno avance del Fredericia, Heer señaló una falta defensiva, que existió, pero, por error de un jugador del Vendsyssel, el balón quedó en poder del delantero Samson Iyede, quien, en el momento de sonar el silbato, había quedado mano a mano con el arquero rival.

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO

— Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021