Así fue la emotiva despedida de Cristiano Ronaldo de la Juventus +VIDEO

El portugués Cristiano Ronaldo se despidió de la Juventus, tras confirmarse este viernes su fichaje con el Manchester United, equipo al que regresa después de 12 años.

CR7 posteó en su cuenta de Instagram un emotivo video, en el cual se resume sus mejores momentos con la Vecchia Signora.

"Hoy me voy de un club increíble, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de toda Europa. Me he entregado en cuerpo y alma a la Juventus y siempre amaré a la ciudad de Turín hasta mis últimos días", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

CR7 manifestó que desde que arribó al club, siempre se sintió "respetado", por lo que aseguró siempre intentó agradecer eso, "luchando por ellos en cada partido, en cada temporada, en cada competición".

"Al final, todos podemos mirar atrás y darnos cuenta de que hemos conseguido grandes cosas, no todas las que queríamos, pero aun así, hemos escrito una historia bastante bonita juntos", enfatizó el astro portugués.

CRISTIANO RONALDO SE DESPIDIÓ DE LA JUVENTUS

El delantero deja el cuadro bianconero tras conquistar dos Scudetto (título de la Serie A), una Copa Italia, dos Supercopas italianas, un título de máximo artillero liguero, luego de tres temporadas, en las cuales un título de la Liga de Campeones le fue esquivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL CRISTIANO RONALDO VUELVE AL MANCHESTER UNITED DESPUÉS DE 12 AÑOS

CR7 volverá a vestir la camiseta del Los Diablos Rojos, oncena con la que comenzó hacer historia en el fútbol internacional, la cual dejó 2009 cuando fichó con el Real Madrid, y para muchos se convirtió en el mejor jugador del mundo.