Así entrenará el Real Madrid durante la cuarentena por el Coronavirus

@RealMadrid announces that a member of our basketball first team has tested positive for coronavirus. The recommendation of remaining in quarantine has been followed with immediate effect, with this measure applied to both the basketball and football first teams, given that the two squads share the facilities at Real Madrid City. In addition, a decision has been made to close our training ground and it is recommended that all Real Madrid staff who work at Real Madrid City remain in quarantine. The EuroLeague basketball match and the LaLiga football fixture scheduled for today and tomorrow will not be played. – El @RealMadrid comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus COVID-19. Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid. Asimismo, se ha decidido cerrar las instalaciones de nuestra ciudad deportiva y se recomienda también que permanezca en cuarentena todo el personal del Real Madrid que presta sus servicios en la Ciudad Real Madrid. Los partidos que estaban previstos para hoy y mañana, correspondientes a la Euroliga de baloncesto y LaLiga de fútbol, no se disputarán. #RealMadrid